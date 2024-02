Cambio a Napoli: da Mazzarri a Calzona. Come lo vede?

“A creare un equilibrio ci vuole tanto. Quando tocchi qualche elemento come direttore e allenatore ripetersi è sempre complicato. Calzona l’ho conosciuto che era il vice di Sarri ad Avellino. Era una situazione difficile e Sarri si dimise. Ho il ricordo di una persona perbene e preparata”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.