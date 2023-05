Lucescu: “Mkhitaryan giocatore straordinario. Finale Inter? Se ci arriva trova il City”

L'ex allenatore dell'Inter tifa nerazzurro e pensa che, qualora dovesse arrivare in finale, Inzaghi dovrebbe trovare il Manchester City

"Mi è piaciuta molto l'Inter contro il Milan. A San Siro ho ammirato il mio pupillo Mkhitaryan: l'ho allenato per anni allo Shakhtar Donetsk. Ha disputato un grande match e segnato un gol fantastico, quello del 2-0. Gli ho fatto i complimenti mandandogli un messaggio, se lo meritava. Micki è un giocatore di grande esperienza e ha raggiunto ormai un livello davvero eccezionale. Mi piacerebbe che l'Inter vincesse la Champions League per lui, Micki, e anche per la mia storia con il club nerazzurro, visto che l'ho sempre apprezzato dai tempi di Herrera.