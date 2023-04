Lucescu: “Temevo per l’Inter contro il Benfica. Li ho affrontati squadra fortissima”

«Sì, il vostro calcio sta tornando. Nelle coppe europee non è facile vincere giocando bene e le italiane non hanno fatto solo risultati ma messo anche in campo qualità, segno che il movimento cresce. E questa crescita potrà avere anche ottime conseguenze sul mercato, sempre più giocatori importanti vorranno venire da voi. Ho visto poi tanti italiani protagonisti, buon segno per Mancini, con un atteggiamento... all’inglese, mai domi dal punto di vista fisico e mai appagati: tatticamente siete dei maestri e non lo scopriamo ora, ma adesso le big di A in Europa se la giocano per vincere, con mentalità offensiva, votate all’attacco e non ai calcoli.

Sono sincero, temevo per l’Inter col Benfica: ci ho giocato contro ed è una squadra tecnicamente fortissima, ma i nerazzurri l’hanno messa sotto con un furore agonistico straordinario, sono davvero contento. Sul Napoli ha pesato quel 4-0 che il Milan gli ha rifilato in casa in campionato, gli ha tolto certezze, e magari era già rilassato dal dominio in campionato: bravo Pioli ad approfittarne. Tre Coppe in Italia? Difficile, in Champions il City è superiore a tutte. In Europa League invece vedo bene la Roma: Mou con gli anni è diventato più equilibrato ma le sue squadre mettono in campo una rabbia incredibile, e il modo in cui ha ribaltato il Feyenoord dice tutto. La vedo favorita, anche rispetto alla Juve».