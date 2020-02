All. Ludogorets: “La squadra non ha paura di partite così, saremo pronti. Credo che l’Inter…”

”Non credo serva motivare i giocatori, già fare il nome dell’Inter è una motivazione sufficiente. Ma ho visto che questa squadra non ha paura di partite così, saremo pronti”: è la carica di Pavel Vrba, tecnico del Ludogorets, avversaria dell’Inter domani nei sedicesimi di Europa League. ”Sappiamo di dover affrontare una dura partita – continua l’allenatore – con una delle più grandi squadre europee. Ma non vogliamo lasciare totalmente all’Inter il ruolo di favorita. Spero che giocheremo una buona partita”. Vrba annuncia di avere qualche giocatore non al meglio della condizione, pur senza fare nomi. Il tecnico del Ludogorets non si fida del possibile turnover di Conte: ”I giornali possono scrivere di tutto, ma credo che l’Inter prenderà sul serio la partita e manderà in campo la migliore formazione”.

(ANSA)