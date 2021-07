Lugano-Inter, solo due titolarissimi in campo. Assenti Calhanoglu e Sensi

Prima uscita per l'Inter di Inzaghi, il nuovo tecnico dovrà fare a meno dell'ex rossonero che ha chiesto un permesso

"Il più atteso della prima uscita dell’Inter di Simone Inzaghi (foto) non ci sarà. Hakan Calhanoglu, inizialmente destinato alla panchina, ha ottenuto una giornata di permesso per vestire i panni del testimone al matrimonio del fratello. Così a Lugano contro la formazione di casa (ore 20.30, diretta su Sky Sport Uno) saranno Handanovic e Skriniar i due titolarissimi dell’Inter in campo nell’amichevole. Complice l’assenza del turco, giocherà Nainggolan Assente per nozze anche Stefano Sensi: nel caso del centrocampista, sulla via del recupero dopo il risentimento agli adduttori, il sì davanti all’altare sarà il suo", si legge sul Corriere della Sera.