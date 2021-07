Lugano-Inter, le probabili formazioni: c’è Skriniar? Tre gli indisponibili

Queste le possibili scelte di Simone Inzaghi in vista dell'amichevole di questa sera: diverse assenze per i nerazzurri

Primo impegno per l'Inter di Simone Inzaghi, che questa sera alle ore 20.30 affronta, come di consueto, il Lugano. Queste dal Corriere dello Sport le ultime di formazioni in vista della gara: "Viste le tante defezioni, Inzaghi avrebbe voluto schierare tutti i calciatori che in questi giorni si sono allenati alla Pinetina e invece dovrà fare a meno di Sensi, che oggi si sposa ad Ostuni con la sua Giulia, e di Calhanoglu, che ieri sera è volato in Germania in quanto testimone del matrimonio del fratello Muhammed, anche lui calciatore.