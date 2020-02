Il Ludogorets arriva al Meazza e indossa ancora le mascherine

Non solo sono atterrati a Italia con le mascherine, ma hanno deciso di indossarle in pratica per tutto il soggiorno a Milano. Il Ludogorets è arrivato allo stadio Meazza in pullman e quando si sono aperte le porte nei sotterranei si è vista la stessa scena dell’aeroporto. Tutti, dai giocatori allo staff medico, indossavano le mascherine che hanno deciso di adoperare da quando si è saputo che in Lombardia ci sono stati casi di coronavirus. Per questo in effetti è stato deciso di giocare la partita a porte chiuse. Ma ci sono solo 500 persone allo stadio, squadre comprese.

(Fonte: SS24)