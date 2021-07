Luis Enrique: “Ho visto Chiellini e Bonucci con Lukaku e ho tolto riferimenti. Tiferò Italia”

Al termine della sfida con l'Italia ai microfoni della Rai ha parlato il tecnico della Spagna

"Felice per quello che ho visto, due squadre di altissimo livello. Uno spettacolo per i tifosi, spero che nella finale l'Italia possa fare una grande partita. Nessun rimpianto, ognuno fa il massimo. Partita con intensità bestiale. Due macchine una di fronte all'altra, una delle migliori partite che si sono viste in questo Europeo. Ho visto Chiellini e Bonucci con Lukaku e ho pensato forse meglio togliere un riferimento e dare un uomo in più a centrocampo. Tiferò Italia, non è bello per gli inglesi, ma tiferò Italia".