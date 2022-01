Luiz Felipe, incontro in programma con la Lazio: Inter pista non calda, ma…

Il difensore biancoceleste è in scadenza di contratto a giugno: si cerca un accordo, diversi i club pronti ad approfittarne

Il futuro di Luiz Felipe potrebbe decidersi nei prossimi giorni: secondo calciomercato.com, la Lazio ha programmato un incontro a Roma entro le prossime 48 ore con l'agente del difensore, in scadenza di contratto a giugno. La volontà del club biancoceleste è quella di trovare un accordo, dal momento che il tecnico Maurizio Sarri considera il brasiliano un elemento centrale nel suo progetto. Alla finestra, pronti ad approfittare di un'eventuale rottura, ci sono diversi club: tra questi anche l'Inter, che ci pensa in vista di giugno. La pista al momento non è particolarmente calda, ma l'ipotesi nerazzurra (dove ritroverebbe il suo ex tecnico Inzaghi) va tenuta in considerazione.