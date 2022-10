Lukaku torna in campo in campionato e raggiunge le 100 presenze con l’Inter

100. Cento partite con la maglia dell'Inter. Romelu Lukaku e il nerazzurro, una storia scritta e ancora tutta da scrivere. Gli xx minuti contro la Sampdoria hanno fatto scattare il traguardo tondo per il centravanti belga, arrivato all'Inter nel 2019 e tornato in nerazzurro nel 2022 dopo una stagione al Chelsea.

Sono 76 le presenze in Serie A, alle quali si sommano 7 in Coppa Italia, 11 in Champions League e 6 in Europa League.