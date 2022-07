Zhang parla nel metaverso, interviene Lukaku: “Grazie presidente. Ai tifosi dico…”

Le parole di Steven Zhang e non solo. Durante un evento del Corriere ambientato anche nel metaverso, è intervenuto anche Romelu Lukaku

Il centravanti belga è infatti apparso sugli schermi e ha dichiarato: "Grazie presidente per avermi riaccolto: ai tifosi dico di vedervi presto a San Siro per vincere ancora insieme. A presto", le parole di Big Rom.