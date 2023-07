Lukaku oggi inizia col Chelsea, ma non resterà. Al Hilal alza l’offerta: 40 mln a stagione

"Con i Blues che sperano ci resti il meno possibile: c’è la volontà di cederlo, ma dove giocherà Romelu nella prossima stagione al Chelsea importa davvero poco. Basta ci sia qualcuno pronto a pagare quello che chiedono. Come l’Al Hilal, la squadra saudita che ha strappato Milinkovic alla Lazio e dai Blues ha già preso Koulibaly. L’offerta per il Chelsea supera i 50 milioni di euro, quella per Lukaku era di un biennale da 30 milioni a stagione, a cui il belga ha detto no. Al Chelsea la proposta araba piace, molto più di quella bianconera condizionata alla cessione di Vlahovic, ma la volontà di Rom pesa. L’Al Hilal vuole riprovarci ed è pronta ad alzare a 40 milioni l’anno l’offerta per il centravanti. I sauditi, però, non aspetteranno in eterno, anche perché stanno già lavorando all’alternativa: Aleksandar Mitrovic. Il 28enne serbo ha già detto si, ma l’Al Hilal per ora non riesce a convincere il Fulham, che considera il serbo il suo simbolo. I Cottagers hanno già respinto due assalti, l’ultimo da 35 milioni. Ma se salissero ancora, sarebbe difficile dire no. E allora Lukaku avrebbe un’opzione (la più ricca) in meno sul piatto...", aggiunge Gazzetta.