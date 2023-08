Lukaku alla Juve? Allegri: “Contento della rosa, difficilmente arriveranno dei nuovi”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo l'amichevole contro l'Atalanta. Le sue parole sul mercato bianconero, con Lukaku che rimane l'obiettivo in attacco: “Sono 13 anni che non faccio una partita a settimana, è un’opportunità per lavorare assieme. Sarà un vantaggio se a marzo lotteremo per il campionato. Sono molto contento della rosa a disposizione e difficilmente arriveranno nuovi giocatori. Ci saranno dei giocatori che cresceranno molto rispetto all’anno scorso. Siamo coperti in tutti i ruoli ma è la società che fa il mercato”.