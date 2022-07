Lukaku al lavoro, allenamenti in Sardegna. E i tifosi gli chiedono già lo scudetto

Romelu Lukaku continua i suoi allenamenti in Sardegna per presentarsi in forma per l'inizio della stagione con l'Inter

Andrea Della Sala

Romelu Lukaku continua i suoi allenamenti in Sardegna per presentarsi in forma per l'inizio della stagione con l'Inter. Dopo aver calcato i campi dell'Arzchena, lui e Onana si sono spostati a Olbia.

"L’allenamento dura 90 minuti, come una partita vera. Alterna la parte fisica a quella prettamente di tecnica individuale. Dalla strada parte un urlo: «Facci vincere lo scudetto, ce lo hai promesso!». Lukaku si volta e sorride. E corre, una serie di ripetute che aumentano la sensazione di calore in chi osserva. Anche Onana non scherza. Dicono abbia una voglia matta di andare al Mondiale. In porta c’è anche quello che Lukaku più volte ha definito il suo “best friend”, il migliore amico. Si chiama Nicaise Kudimbana, ha fatto a lungo il portiere in Belgio, ha difeso pure la Repubblica Democratica del Congo. Oggi ha 35 anni", racconta La Gazzetta dello Sport.

"Che poi qui Londra pare non esser mai esistita. Alle 11.15 l’allenamento è finito, alle 11.30 Lukaku e Onana si affacciano per concedersi ai selfie e alle foto. «Ciao ragazzi, facciamo presto che devo andare in palestra», dice Rom. «Ma lo battiamo il Milan? Lo vinciamo lo scudetto?». Lui guarda fisso negli occhi e sorride. Vale come un sì, in fondo è tornato in Italia per questo. Sebastiano prende in mano la maglia autografata e può ringraziare la mamma. I due interisti si infilano nuovamente nel fuoristrada che li riporta a Puntaldia. Siamo alle ultime uscite in mare. Ma la testa è già al Milan da battere", aggiunge il quotidiano.