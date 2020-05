Il Ct del Belgio: “Lukaku pensa già da allenatore. Voglio guidarlo in questa evoluzione”

Roberto Martinez resta alla guida della Nazionale belga. Ha rinnovato il contratto fino al 2022. Ed è ovviamente il commissario tecnico di Romelu Lukaku, nonché direttore tecnico dei Red Devils. In una conferenza stampa ha parlato del suo rinnovo e ha fatto anche un’osservazione sull’attaccante dell’Inter: «Perché non ho scelto un club? Perché il rinvio dell’Europeo ha cambiato tutto e non era il momento di lasciare la Nazionale. C’è la possibilità di lavorare su diversi progetti. Dobbiamo lavorare sui giovani e dobbiamo lavorare anche sulla formazione dei giocatori che sono attualmente in Nazionale. E’ importante che molti di loro stiano già iniziando a pensare come allenatori. Posso già notare questo in ragazzi come Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thomas Meunier, Romelu Lukaku, e l’elenco potrebbe continuare. Credo che possano lasciare il segno nel calcio belga anche come allenatori e voglio guidarli anche in questa loro evoluzione».

(Fonte: voetbalnieuws.be)