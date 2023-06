Amoruso: “Col City titolare Lukaku non sarebbe strano. La loro difesa…”

Lorenzo Amoruso, su Skysport, ha parlato della scelta di Inzaghi di far giocare in attacco Dzeko o Lukaku, nella finale tra Inter e Manchester. «Il City va in difficoltà in difesa per approcci fisici, è una squadra tecnica», ha detto l'ex calciatore analizzando quella che potrebbe essere la gara che si giocherà sabato a Istanbul.