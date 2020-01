Lukaku-Anderlecht, l’ex allenatore dell’Under 15: “In campo era immaturo. Ma quel gol a Courtois…”

Prima della tappa in Inghilterra, la vera esplosione di Lukaku è avvenuta all’Anderlecht. Già nel 2009, a 16 anni, il centravanti belga ha trovato l’esordio e ha iniziato a segnare. L’ex allenatore dell’Under 15 dell’Anderlecht Nick Keirsmaekers ne parla così a Sportweek: “Fisicamente era forte ma era tecnicamente e tatticamente immaturo. Aveva voglia di imporsi, faceva allenamenti extra e con me era sempre titolare. Ma ogni due settimane alle riunioni tecniche dovevo convincere gli scettici a non mandarlo via. Il più bel ricordo fu il gol al Genk, un colpo di testa potentissimo. Neppure Courtois quel giorno potè farci nulla”.

NON GIOCARE LA KARDINAAL CUP – Il tecnico ricorda anche quando vietò a Lukaku di disputare la Kardinaal Cup: “Lui ci andò lo stesso, poi tornò da me a testa bassa. Non lo punii perché il suo fu un gesto di generosità verso gli amici. Non ha avuto un’infanzia facile eppure non si è mai lamentato. Neanche quando certi genitori dicevano che non aveva l’età giusta. Avevano ragione: Romelu non aveva la stessa età degli altri, era sempre il più giovane!”