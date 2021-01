Il Giornale – Eriksen, una punizione che cambia la vita. Lukaku anonimo per più di un’ora ma…

“Se una punizione ti cambia la vita. Soprattutto se la punizione è vincente. E ti fa vincere il derby. Christian Eriksen ha cambiato la sua vita martedì sera, al 6’ minuto di recupero di un derby ribaltato in extremis, e adesso torna improvvisamente al centro del villaggio nerazzurro”. Apre così l’articolo de il Giornale in merito alla vittoria dell’Inter col Benevento e, in particolare, sulla prova di Eriksen. Il danese ha sfoderato una grande prova così come Barella, anche se nel primo tempo, ai nerazzurri, sono mancati soprattutto Lautaro e Lukaku. “Il belga non ha trovato nessuno con cui discutere ed è stato per più di un’ora una presenza anonima, anche se poi torna a casa con due gol sul tabellino dei marcatori, quando si trova “costretto” a segnare il 3-0 su un clamoroso omaggio del portiere di Inzaghi, Montipò, e il poker nerazzurro per la distrazione totale della difesa che lo lascia solo sul dischetto del rigore”, aggiunge il quotidiano.