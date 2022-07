Lukaku ha fretta: anticipa il rientro a venerdì. E in Sardegna lo segue un uomo Inter

Come racconta La Gazzetta dello Sport "Alle 9.15 Lukaku e Onana entrano allo stadio. La fretta è di Romelu, che ha deciso di anticipare ancora di più il suo sbarco a Milano: venerdì è il giorno fissato del suo primo allenamento ad Appiano, con Simone Inzaghi, di fatto solo 48 ore dopo l’inizio dei compagni. L’Inter lo coccola. Ha fretta anche il tecnico, eh. Ecco perché da Milano in Sardegna è sbarcato Roberto Niccolai, coordinatore Sport Science e Performance dell’Inter, in nerazzurro da oltre un decennio: è l’uomo mandato dal club per seguire da vicino il percorso fisico di Romelu, che invece nei giorni scorsi si era affidato al connazionale Eric Gerets, il preparatore della nazionale belga".