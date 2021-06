Lukaku condivide il suo sbarco in Danimarca: vedrà Eriksen? Oggi Big Rom in sala stampa

L'attaccante interista è arrivato ad ora di pranzo a Copenaghen e oggi parlerà in conferenza insieme al suo ct

Romelu Lukakuè arrivato in Danimarca. Domani affronterà la Nazionale danese con i suoi compagni dopo il malore avuto in campo da Eriksen. Proprio perché si trova nello stesso Paese del compagno si pensa che tra oggi e domani - se il rigido protocollo anti-covid seguito dagli ospedali danesi lo permetterà - potrà far visita al suo amico Chris che è ancora ricoverato per completare gli accertamenti.