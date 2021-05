Inter, Lukaku al top: gol e non solo, eguagliato il record di assist di Maicon

Un gol e un assist per l'attaccante belga contro la Roma, ennesima dimostrazione della sua importanza per i nerazzurri

Fabio Alampi

Un gol e un assist, giusto per ribadire che la stagione non è ancora finita, nonostante lo scudetto già conquistato: Romelu Lukaku è stato determinante anche nel successo per 3-1 contro la Roma, aggiornando nuovamente i suoi numeri. L'Inter, sul proprio sito ufficiale, celebra i recordo del belga:

Sono 28 i gol stagionali di Romelu Lukaku, salito a 22 in campionato. Di questi, 15 li ha realizzati a San Siro: il belga è il quarto giocatore dell'Inter a segnare almeno 15 reti in casa in una singola stagione di Serie A negli ultimi 45 anni, dopo Christian Vieri (19 nel 2002/03), Diego Milito (17 nel 2011/12) e Mauro Icardi (16 nel 2016/17 e nel 2017/18).

Prima di segnare, però, Lukaku ha anche fornito un bellissimo assist a Vecino, in occasione del 2-0. Una sponda classica e precisa, che porta Lukaku a quota 11 assist stagionali in campionato. Si tratta di un record eguagliato: dal 2004/2005 il miglior assistman stagionale in Serie A per l'Inter era stato Maicon, con 11 assist nel 2009/2010.