Lukaku atteso oggi a Milano: spera di tornare a disposizione per Udine. L’Inter si attiverà…

L'attaccante belga dovrebbe rientrare in Italia oggi

Secondo quanto riporta Tuttosport, Romelu Lukaku dovrebbe rientrare in Italia oggi. "Il belga spera sempre di tornare a disposizione di Inzaghi per Udine, con l’Inter che attraverso i propri canali diplomatici si attiverà per provare a trattenere a Milano durante la sosta Big Rom".