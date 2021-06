Il Belgio vince l’Europeo? Premio da oltre 400mila euro per Lukaku e compagni

A svelarlo è un quotidiano in Belgio che fa sapere che il premio ci sarà anche in caso di sconfitta in finale (seppur minore)

Alessandro Cosattini

La Federazione belga, scrive il quotidiano Het Laatse Nieuws in Belgio, ha fissato con i calciatori convocati dal ct Roberto Martinez un premio da 435mila euro a testa in caso di vittoria dell'Europeo. Tra i favoriti per il successo finale, Lukaku e compagni riceveranno un premio anche in caso di sconfitta in finale da 370mila euro.