Non c’è Belgio senza Lukaku. Esordio vincente col Canada, ma che fatica senza Romelu

Esordio vincente per il Belgio contro il Canada, ma non convincente. Le Furie Rosse faticano e non poco nella gara d'esordio e ora sperano di poter recuperare quanto prima Lukaku.

"Il Belgio è una squadra molto diversa, nello spirito, da quella del terzo posto nel 2018. Il baricentro è più basso, magari anche per proteggere una linea difensiva che in velocità rischierebbe di essere bucata. Certo che in questo modo quasi tutto rischia di essere appeso a De Bruyne e alla sua voglia di giocare, invece che di discutere. «Abbiamo vinto, certo, ma dobbiamo fare tutti meglio me compreso», ha detto alla fine il centrocampista del City. A meno che non sia Lukaku a far cambiare marcia ai Diavoli Rossi. Mica una brutta idea, per Martinez. Il problema è che forse è l’unica", spiega La Gazzetta dello Sport.