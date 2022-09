DAZN – Lukaku, niente Inter-Torino: è ancora in Belgio. Il suo rientro…

Romelu Lukaku non è presente a San Siro per Inter-Torino. Come riportato da DAZN, Big Rom non è sugli spalti per assistere al match di campionato valido per la 6ª giornata. Lukaku è ancora in Belgio per superare l’infortunio muscolare e tornerà a Milano nelle prossime ore, quando sarà nuovamente valutato dallo staff medico in vista dell’ultimo impegno prima della sosta con l’Udinese. Si proverà a recuperarlo, altrimenti tornerà post nazionali con la Roma.