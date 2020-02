TS – Lukaku, nessun gol nei big match: contro la Juventus l’occasione per sfatare il tabù

23 gol in 34 partite, in rete in tutte le competizioni giocate in stagione dall’Inter: Romelu Lukaku ha avuto un impatto immediato, diventando in pochissimo tempo un benimino dei tifosi nerazzurri. Tuttavia, il bomber belga ha ancora un aspetto da migliorare al più presto: fatica ad andare a segno contro le big. Un dato sottolineato così da Tuttosport:

“Ventitré i gol segnati in stagione da Romelu Lukaku, come sono ventitré le partite giocate negli ultimi due anni e mezzo da Big Rom contro le prime cinque in classifica, dove invece il belga ha segnato soltanto una volta. […] In Italia il belga ha finora incrociato Juve, Roma, Lazio (due volte) e Atalanta senza riuscire a mettere mai il suo nome tra i marcatori. Un trend che aveva caratterizzato anche le ultime due Premier ai tempi del Manchester United: nel campionato passato (chiuso con 32 presenze e 12 gol) il belga ha fatto percorso netto nelle sfide con Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham e Arsenal; nella stagione precedente (16 reti in 34 presenze), ha segnato solo un gol al Chelsea. Difficile trovare partita migliore di quella a Torino con la Juve per provare a invertire la tendenza“.