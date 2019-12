Inter, per Lukaku e Borja Valero niente riposo: i due lavorano in vacanza

Inter in vacanza, ma non troppo… I post pubblicati sui social network da Romelu Lukaku e Borja Valero testimoniano il lavoro dei calciatori nerazzurri in vacanza.

In attesa di tornare ad Appiano Gentile domenica per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta di Napoli, i due – come scrive La Gazzetta dello Sport – stanno lavorando in campo secondo le indicazioni del preparatore atletico Pintus, che ha preparato programmi specializzati.

Per Lukaku, corsa sotto il sole di Dubai in compagnia di un amico, mentre per Borja seduta di ‘ripetute’ su una pista d’atletica nella sua Madrid, con sua moglie Rocio nelle vesti di trainer.