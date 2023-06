In assenza dell’infortunato De Bruyne, contro l’Austria la fascia di capitano è stata indossata da Big Rom e il portiere non ha gradito

In assenza dell’infortunato De Bruyne, contro l’Austria la fascia di capitano è stata indossata da Romelu Lukaku . Una scelta, quella del ct Tedesco, che non è piaciuta a Thibaut Courtois. Tanto che il portiere avrebbe lasciato il ritiro della Nazionale prima della partita contro l’Estonia.

"La Federazione non ha dato spiegazioni ufficiali, ma secondo i media locali il gesto sarebbe legato alla delusione per non aver ricevuto la fascia di capitano contro l’Austria quando, in assenza dell’infortunato Kevin De Bruyne, la scelta è caduta invece su Romelu Lukaku, che ha anche segnato il gol del pari".