Chi sarà il capocannoniere della Serie A? Lukaku terzo favorito per i bookies. I primi due…

Tre partite, sei gol. A 39 anni, Zlatan Ibrahimovic conferma di essere come il buon vino, migliora invecchiando. L’attaccante svedese è la vera arma in più del Milan di Pioli che, dopo cinque giornate di campionato, guarda tutti dall’alto della classifica. Il numero 11 rossonero, attualmente davanti a tutti gli altri attaccanti in Serie A, lancia così la sua sfida agli altri bomber del campionato italiano per il titolo di capocannoniere. Secondo i quotisti Snai è proprio Ibra, adesso, il grande favorito per lo scettro di miglior cannoniere: solo ieri, riferisce Agipronews, era offerto a 7,50, ma dopo la doppietta alla Roma la quota è crollata a 3,50. Completato il sorpasso sui due avversari più accreditati: Cristiano Ronaldo, ancora ai box per la positività al coronavirus, è dato a 4,00, Romelu Lukaku completa il podio dei pretendenti a 4,50. Un po’ staccati invece i capitani di Lazio e Roma: Ciro Immobile, capocannoniere dell’ultima stagione, è in quota a 12 mentre Edin Dzeko, due gol nelle ultime tre uscite, pagherebbe 18 volte la posta.

(agipro)