Romelu Lukaku continua a segnare a valanga e fa registrare un nuovo primato con la maglia dell’Inter. Grazie al calcio di rigore trasformato contro il Napoli, l’attaccante belga è il primo giocatore ad andare a segno in tutte le prime cinque presenze stagionali in casa in Serie A con la maglia nerazzurra.

L’ultimo a riuscirci di prima di lui? Come sottolinea l’account ufficiale dell’Inter, è stato Christian Vieri nella stagione 2002/2003.