Chelsea, Lukaku in panchina col Real: in tribuna a Londra c’è Conte

L'ex calciatore dell'Inter non si è integrato nei moduli di Tuchel. A Stamford Bridge a vedere la gara di CL c'è l'ex tecnico nerazzurro e pure Henry

Parte dalla panchina anche con il Real Madrid. Romelu Lukaku continua a non avere feeling con Tuchel. L'allenatore del Chelsea non gli darà una chance da titolare neanche in Champions. Il giocatore, si dice, potrebbe andare via nella prossima stagione. Per ora resta tutto in discussione vista l'imminente cessione del club inglese. Sarà la nuova proprietà a decidere sul futuro della panchina Blues e pure su quello dell'attaccante che nella scorsa estate è costato 113 mln.