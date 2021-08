Lukaku al Chelsea, Drogba felicissimo: “Sta tornando a casa”

L'accordo tra Inter e Chelsea è stato raggiunto e Romelu Lukaku è pronto a tornare ai Blues per la terza volta in carriera

L'accordo tra Inter e Chelsea è stato raggiunto e Romelu Lukaku è pronto a tornare ai Blues per la terza volta in carriera. Il gigante belga, nella giornata di domani, metterà la firma sul contratto che darà il via ufficiale alla nuova esperienza al Chelsea. E proprio una vecchia gloria del club inglese, Didier Drogba, ha accolto così Big Rom: "Sta tornando a casa", il commento dell'ex centravanti ivoriano.