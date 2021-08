Inter-Lukaku, un amore finito. Ultime tappe prima della firma col Chelsea

Ieri le visite mediche e la partenza da Linate. ma raggiungerà Londra oggi dopo un meeting con alcuni sponsor

Abbiamo seguito la sua ultima giornata milanese e vi abbiamo raccontato della prima parte delle visite mediche alla Culumbuse del suo volo dai privati di Linate per cominciare la sua nuova avventura al Chelsea. Romelu Lukaku ha fatto tappa in Costa Azzurra per un incontro con degli sponsor. Poi continuerà il viaggio in Inghilterra. A Londra dovrà fare cinque giorni di quarantena in albergo e completerà la seconda parte delle visite mediche per il Chelsea. La Supercoppa Europea la vedrà in tv e potrebbe esordire in campionato con il Crystal Palace.