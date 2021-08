Lukaku: “Tifavo Chelsea da bambino. Club perfetto per le mie ambizioni”

Le prime parole di Big Rom da nuovo giocatore del Chelsea: ora è ufficiale l'addio dell'attaccante ai nerazzurri

Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Queste le prime parole di Big Rom, dal sito del club londinese: ”Sono felice e fortunato di essere tornato in questo meraviglioso club. È stato un lungo viaggio per me: sono venuto qui da ragazzino e avevo molto da imparare, ora torno con tanta esperienza e più maturo.