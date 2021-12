Lukaku chiede maggiore ‘chiarezza’ a Tuchel: “Abbiamo parlato e gli ho detto…”

L'ex attaccante dell'Inter chiede maggiore chiarezza al suo allenatore riguardo il ruolo in campo

Romelu Lukaku chiede maggiore "chiarezza" a Thomas Tuchel. A tre mesi di distanza, l'ex attaccante dell'Inter è tornato al gol nel match vinto dal Chelsea contro l'Aston Villa. Il belga è stato autore di un'ottima prestazione, ma ammette di non essere del tutto soddisfatto della sua gestione sotto Tuchel. "Io e l'allenatore abbiamo avuto un paio di conversazioni su quello che voleva da me. Ovviamente gli ho detto che sono duttile", ha detto Lukaku a ESPN Brasil.

"Si tratta solo di avere un po' di chiarezza su come vuole usarmi. E poi qualunque cosa lui voglia da me, posso fare qualunque aspetto lui voglia per il gioco. Posso correre dietro, posso pressare, posso tenere palla. Quindi penso che nel corso degli anni queste siano le qualità che ho aggiunto al mio gioco. Quindi volevo solo un'opportunità e l'ho avuta, sono felice di aver aiutato la squadra, ora voglio solo andare avanti".