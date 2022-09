A Lukaku il compito di trascinare l’Inter fuori dal tunnel. Inzaghi dovrà…

Non c'è dubbio che l'assenza di Romelu Lukaku abbia pesato e non poco sul periodo difficile dell'Inter. Big Rom, il cui rientro è atteso dopo la sosta, può aiutare la squadra e Inzaghi a uscire da un momento complicato. "A Lukaku il compito di trascinare l’Inter fuori dal tunnel. Il fisico e l’atteggiamento per riuscirci ce l’ha, ma, come già sottolineato, dovrà sorreggerlo la condizione fisica. Ma la verità è che la sua sola presenza condiziona gli avversari. E così a beneficiare potrebbe essere Lautaro, che non segna da ben 5 partite. Più in generale, inoltre, ritrovare Big Rom potrebbe dare una spinta psicologica all’intero gruppo, che ha perso certezze ed è in chiara crisi di autostima", sottolinea il Corriere dello Sport.