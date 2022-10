Inter, Lukaku torna finalmente tra i convocati: ecco qual è il suo obiettivo

Nella lista dei convocati dell'Inter per il match di Champions League contro il Viktoria Plzen c'è anche Romelu Lukaku: l'attaccante belga torna finalmente a disposizione di Simone Inzaghi dopo un infortunio che lo ha tenuto ai box ben più a lungo del previsto. Il bomber nerazzurro ha un obiettivo chiaro nella sua testa, come scrive il Corriere della Sera: "Il belga sarà in panchina, pronto a un primo assaggio di campo a quasi due mesi dall'infortunio: l'obiettivo è quello di essere finalmente l'uomo in più nelle trasferte contro Juve (6 novembre) e Atalanta (13) anche per arrivare rodato al Mondiale".