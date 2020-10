Lukaku out, imperativo Inter: vietato correre rischi. Già iniziate le terapie, il punto

Pessima notizia in casa Inter: Romelu Lukaku ha accusato un risentimento muscolare che lo costringerà a saltare la sfida di domani contro il Parma, e che lo mette a forte rischio per la trasferta di martedì a Madrid. Una tegola che prprio non ci voleva per Antonio Conte, che dovrà necessariamente trovare una soluzione alternativa. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione:

“Big Rom ieri ha iniziato le terapie necessarie e ha voglia di recuperare il più in fretta possibile, ma è chiaro che il calendario super compresso di questa annata gli farà saltare qualche impegno. L’Inter spera di averlo a disposizione lunedì quando il charter nerazzurro decollerà per Madrid dove è in programma il primo dei due “spareggi” contro il Real, ma, come ha scritto il club nel comunicato stampa emesso ieri sera, le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno“.

“Bisognerà valutare la risposta del calciatore alle terapie, ma sarà obbligatorio anche tenere conto che Lukaku ha una muscolatura decisamente prestante e che va “maneggiata” con cura per evitare che il problema diventi più grave rispetto a quello attuale, di entità decisamente contenuta. La parola d’ordine ad Appiano Gentile è non correre rischi“.