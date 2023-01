Inter, Lukaku dentro al gioco e promosso con Dzeko. Cosa gli è mancato

“Il Napoli ha sofferto la palla filante per Lukaku. Il belga al di là degli errori al tiro si è calato dentro al gioco. Suo il cross per il primo sbaglio di Dimarco e sua la palla per Dzeko, da cui l’assist per lo sciagurato spreco di Darmian. Lukaku è mancato nell’ultimo metro. Buona l’integrazione con Dzeko, sempre bravo a porsi e mai ad opporsi. Dzeko si muoveva in funzione di Lukaku, i due non sono mai entrati in conflitto di palloni o di spazi. L’esperimento della coppia di torri può dirsi riuscito”, si legge sulla rosea.