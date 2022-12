Croazia-Belgio, chi sbaglia è fuori: “Lukaku ha fatto di tutto per essere in campo e…”

“Contro il Marocco Romeu Lukaku ha giocato soltanto 9 minuti, anticipando il suo rientro in campo previsto inizialmente proprio per oggi contro la Croazia. Il Belgio s’aspettava di poterlo schiarare in una partita tranquilla, senza l’ansia della qualificazione. Purtroppo per Roberto Martinez, non è così: ora il ct dei Diavoli Rossi ha bisogno come il pane di uno dei suoi leader e soprattutto ha bisogno dei gol del centravanti, arrivato in Qatar in condizioni precarie. L’interista ha fatto di tutto per essere in campo oggi contro la Croazia, ma il suo ritardo di condizione potrebbe far propendere Martinez a partire ancora una volta con Batshuayi dal primo minuto”, si legge.