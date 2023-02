Inter, a Bologna tocca alla LuLa. Lukaku punta al tris: “Sa di avere un debito col club”

"Ora il belga sembra essersi lasciato finalmente alle spalle i problemi alla coscia sinistra e nelle ultime due partite ha segnato due gol, su rigore all’Udinese e soprattutto mercoledì in Champions al Porto. Lukaku non segna in tre gare di fila con la squadra di club da 21 mesi, ovvero dalla fine della sua prima esperienza all’Inter, quella che culminò con lo scudetto: era maggio 2021 e Lukaku andò a segno contro Roma, Juventus e Udinese. Al Chelsea nell’annata passata non è mai andato a segno in tre partite consecutive, al massimo due, così come oggi", si legge su Tuttosport.

"Inzaghi, dopo averlo tenuto inizialmente in panchina col Porto, a Bologna lo rilancerà dal primo minuto e al suo fianco ci sarà Lautaro Martinez, per la riproposizione della “Lu-La”. Per altro il Bologna è una delle avversarie preferite di Lukaku che ai rossoblù in quattro partite ha segnato 5 gol - come a Milan e Genoa, le rivali italiane più perforate -, 3 al Dall’Ara. Il belga sa di avere un debito da ripagare con il club che l’ha aiutato a tornare e che per lui ha sborsato fra prestito e ingaggio quasi 20 milioni. Lukaku vuole terminare la stagione al meglio ed essere confermato, perché non si vede con un’altra maglia. Ha scelto di tornare all’Inter perché qui si è sentito a casa e qui hai è sentito il miglior Romelu di sempre. Inzaghi e l’Inter lo hanno aspettato e ora si aspettano un contributo all’altezza per blindare il secondo posto e sognare i quarti di Champions che la società nerazzurra non raggiunge dal 2011", spiega il quotidiano.