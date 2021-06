Belgio, Lukaku condivide l’accoppiata vincente con de Bruyne: “Combinazione letale”

L'attaccante nerazzurro ha scritto un post dedicato a lui e al compagno che gli ha fornito assist nella gara con la Finlandia

Sta trascinando il Belgio all'Europeo e non è difficile da credere. Romelu Lukaku si gode la qualificazione agli ottavi e la vittoria con la Finlandia (che ha regalato la qualificazione alla Danimarca di Eriksen). È finita due a zero e il belga aveva segnato una doppietta (un gol gli è stato annullato dal var, quello che aveva sbloccato la partita) e in entrambi i casi l'assist (quello sul gol annullato e quello sul gol segnato che è valso il 2 a o dopo l'autogol di Hradecky) è arrivato da Kevin de Bruyne. Il giocatore dell'Inter ha celebrato l'accoppiata con il giocatore del Manchester City.

"Accoppiata vincente. Si va avanti", ha scritto Big Rom come didascalia per una foto in cui esulta tenendo per mano il suo compagno. Guardiola si sarà goduto lo spettacolo: si dice che l'allenatore del club inglese apprezzi molto il calciatore interista. Ma l'Inter non ha nessuna intenzione di accontentarlo: Big Rom è un punto di riferimento per i tifosi e lo sarà per Inzaghi. L'accoppiata con de Bruyne per ora se la gode solo il Belgio che ha scritto: "Non preoccupatevi, abbiamo questi due".