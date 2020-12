Del Piero: “Sanchez, in passato livello più importante. Lukaku tra i grandi? Aspetterei”

«Fondamentalmente l’Inter alla fine di questa partita potrebbe dire due cose. “Abbiamo realizzato una grande impresa o che peccato che a Madrid sia finita pari”. Ma in entrambi le soluzioni l’Inter deve vincere. Questo a lungo andare potrebbe essere considerato un fallimento se i nerazzurri non si qualificassero, ma se a fine campionato Conte vince diremo che forse non è stato un fallimento. Non lo sappiamo». Alessandro Del Piero ha parlato prima della gara tra Inter e Shakhtar ha parlato del momento dei nerazzurri e dei suoi uomini più importanti.

-Sanchez tra le riserve: ha ragione Conte quando dice che non si sono viste le sue qualità?

In passato ha toccato livelli più importanti. Non è facile sempre entrare dalla panchina e non essere titolare. Ma lui può fare la differenza. Certo è che il suo livello di potenziale è più alto.

-Lukaku nella lista dei cinque più forti?

Vediamo dopo questa sera. Sta facendo cose importanti, meglio di prima. Abbiamo toccato questo argomento sui giocatori che fanno la differenza: l’Inter stasera ha bisogno di lui, dei suoi gol e del suo supporto. Ha fatto vedere grandi cose ma anche margini di miglioramento che lo porterebbero a livello superiore. Per essere tra i primi cinque d’Europa bisogna fare un po’ di più. Neymar, Messi, Lewandowski, Ronaldo sono di alto livello. Poi uno può inserirsi in certi aspetti. Potenzialmente il belga piò fare di più e ogni passaggio lungo deve essere suo, non deve perderne una. I margini di miglioramento mi dicono di aspettare un momento.

-Lautaro, cento presenze con la maglia dell’Inter: serve più continuità?

Queste partite sono una tantum. Puoi arrivare a questa gara anche in stato non perfetto e fare il salto di qualità. Sono partite da dentro o fuori e questo ci si aspetta dall’argentino. L’anno scorso ha fatto vedere colpi straordinari in certi aspetti ma queste gare fanno la differenza: devi farle bene e se possibile fare gol.

