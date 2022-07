La Curva ignora Lukaku ma gli altri applaudono: e in campo si è visto un dettaglio importante

Come prevedibile, allo stadio Cornaredo la Curva Nord ha ignorato Romelu Lukaku, non riservandogli cori personalizzati. Il resto dello stadio, però, lo ha applaudito e supportato. E in campo, come scrive il Corriere dello Sport, l'intesa con Lautaro Martinez è rimasta intatta. Un particolare non di poco conto, che fa sorridere tutto l'ambiente Inter:

"La Curva Nord lo ha ignorato. Come era prevedibile dopo il comunicato diffuso al momento del suo arrivo. Il resto dello stadio, però, ha avuto gli occhi puntati quasi sempre su Lukaku e, fin da quando è sceso in campo per il riscaldamento, una bella dose di applausi il belga se li è presi. Lui ha risposto alzando il braccio in segno di saluto. Ancora più significativo il boato all’annuncio del suo nome in formazione: solo Lautaro ha retto il confronto rispetto agli altri nerazzurri. Poi la partita: ogni volta che Big Rom ha toccato il pallone, tutti con il fiato sospeso nella speranza di una giocata o di uno dei suoi colpi. La gente voleva un gol, ma l'ex Chelsea ci è solo andato vicino (...). In compenso ha creato lui il varco per l'inserimento di Correa, autore del 3-0, e l'intesa con Martinez è rimasta "intatta". Un particolare, quest'ultimo, di non poco conto".