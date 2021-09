Di Canio: “Lukaku, upgrade arrivando al Chelsea. Con Conte è diventato…”

L'ex giocatore ha parlato su Skysport dell'ex attaccante dell'Inter e di come l'allenatore ha cambiato il suo modo di giocare

«Per la prima volta all'Inter ha potuto sentirsi il numero uno. Si è sentito intoccabile con Conte. Dobbiamo dare atto a Conte che quando alcuni giocatori devono migliorare, sfumare alcune situazioni, alcune qualità è un maestro nella determinazione. Fa in modo che i giocatori continuino ad essere determinati, cattivi, per segnare anche dopo due gol, per prendere tutto quello che puoi: Lukaku è diventato questo. È arrivato nel campionato inglese in una squadra come il Chelsea che è il meglio che ci possa essere in questo momento. Il meglio anche per il modo che ha Lukaku di giocare. Ha sicurezza nei giocatori migliori che possano esserci per mandarti in porta. Lui nel passaggio al Chelsea ha guadagnato tanto per l'upgrade che ha fatto. Potrà essere devastante e determinante ai super top livelli».