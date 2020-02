TS – Inter, Lukaku a secco a San Siro da un mese e mezzo: col Milan la vera prova del fuoco

“Romelu Lukaku trascinatore dell’Inter Premier che questa sera sarà chiamata ad affrontare la prima vera prova del fuoco: il derby. Nelle ultime due settimane il centravanti belga si è assunto un incarico supplementare, direttamente legato alla sua predisposizione a cementare il gruppo, evidenziata fin dall’inizio di questa stagione grazie alla sua straordinaria conoscenza delle lingue che lo rende un leader ideale in uno spogliatoio cosmopolita: favorire l’ambientamento degli ultimi arrivati in casa Inter durante il mercato di gennaio, provenienti dalla Premier League”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alla capacità di Lukaku di agevolare l’ambientamento dei tre acquisti del mercato di gennaio per l’Inter: Eriksen, Moses e Young, con quest’ultimo certo di un posto da titolare nel derby. “Quello di questa sera sarà il primo test significativo della nuova Inter uscita dal mercato di gennaio con una componente “british” molto più marcata. Conte ha voluto andare a cercare in Premier League l’intensità che è indispensabile al suo gioco ed è un marchio di fabbrica del campionato inglese. Lukaku si è incaricato di accelerare l’inserimento dei nuovi facendo da anfitrione ad Appiano Gentile”, spiega Tuttosport.

DIGIUNO SAN SIRO – Il quotidiano, però, sottolinea come Lukaku non segni dal 21 dicembre a San Siro. Il belga è rimasto a secco con Atalanta e Cagliari, a cui però ha segnato in Coppa Italia (doppietta). “Nel frattempo invece è proseguito implacabile il ruolino di marcia in trasferta con le doppiette a Napoli e Udine. Lukaku cercherà di riequilibrare il bilancio complessivo in campionato, decisamente sbilanciato a favore dei gol lontano da Milano: 11 sui 16 totali finora firmati in Serie A. Il derby rappresenta l’occasione migliore. Sarebbe un bis dello splendido colpo di testa che ha chiuso la gara di andata (da calendario giocata in trasferta dall’Inter)“, spiega Tuttosport che menziona anche i risultati di Lukaku nei derby in Premier. Solo tre gol per il belga, tutti con la maglia dell’Everton (in due partite) ma non sufficienti per ottenere un successo contro il Liverpool. “Nessuna soddisfazione nel derby di Manchester, giocato in anni più felici per il City che per lo United. Troppo poche le chance con il Chelsea per lasciare il segno nelle sfide londinesi. A Milano finora è andata meglio a Lukaku che questa sera cerca la seconda vittoria con il Milan. Per il suo ruolino personale. E per l’Inter Premier che ha bisogno di Big Rom per bruciare le tappe alla ricerca della giusta miscela”, chiosa il quotidiano.