La leggenda dell’Nba Kobe Bryant muore in un incidente. Lukaku è tristissimo

Non ci sono tante parole per dirlo. E di fronte a notizie terribili ognuno reagisce a modo suo. Romelu Lukaku non ha avuto mezzi termini e ha imprecato quando ha saputo della scomparsa di Kobe Bryant. L’ex cestista è morto a 41 anni in un incidente: l’elicottero sul quale viaggiava si è schiantato al suolo. Vera leggenda dell’NBA e dei Los Angeles Lakers, cinque anelli, due Mvp delle Finals e un Mvp della stagione regolare, era nato negli States ma aveva trascorso la sua infanzia in Italia. Era legatissimo al nostro Paese.

Tanti sportivi lo adoravano perché è stato un esempio e tra i migliori realizzatori di sempre del campionato americano di basket. L’attaccante nerazzurro piange sui social la sua scomparsa e la commenta con una sola parola che dice tutto: “Fuck”. E non serve traduzione. Il dolore, certe volte, non si traduce. Ognuno lo affronta a modo suo.