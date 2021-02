Inter, Lukaku è un martello: in Serie A stessi gol di un anno fa. “Ha un doppio obiettivo”

Antonio Conte può sorridere in vista della sfida di questa sera a Firenze contro la Fiorentina di Prandelli. La sua Inter, infatti, potrà contare sul rientro di Lukaku (e di Hakimi). L’attaccante belga ha dimostrato di potersi mantenere su livelli realizzativi impressionanti. I numeri, infatti, raccontano che Big Rom, a questo punto del campionato, ha segnato gli stessi gol di un anno fa:

“Lukaku porterà in dote i suoi 14 gol in 19 partite di campionato (20 in 26 in totale nel ’20-21), gli ultimi due segnati la settimana scorsa al Benevento. La stagione scorsa “Big Rom” chiuse il campionato a 23 reti e dopo la prima giornata di ritorno era a quota 14, proprio come quest’anno. L’obiettivo è migliorarsi, ma soprattutto aiutare l’Inter a scalare una posizione in più rispetto all’annata precedente: fuori dalla Champions, fuori dall’Europa League e con mezzo piede fuori dalla Coppa Italia“, scrive Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)