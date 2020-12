Rashford premiato dalla BBC per il suo impegno nel sociale. I complimenti di Lukaku

Romelu Lukaku si è complimentato con il suo ex compagno, ai tempi dello United, Rashford. Premiato per il BBC Sports Personality come personalità sportiva dell’anno per i suoi impegni fuori dal campo. Il calciatore si è impegnato a favore delle categorie meno abbienti. Ha convinto il governo inglese, dopo aver realizzato una campagna di raccolti fondi, a continuare ad offrire pasti gratuiti per i bambini in difficoltà. E l’interista gli ha dedicato un tweet: “Ben fatto – ha scritto l’attaccante interista – sei uno dei più veri. Esempio dentro e fuori dal campo”.