Come da tradizione, la Premier League è scesa in campo nel consueto Boxing Day, in programma il 26 dicembre. Romelu Lukaku, che per 8 stagioni ha giocato in Inghilterra, ha postato un gol realizzato nel 2016 con la maglia dell’Everton sul campo del Leicester: progressione devastante in campo aperto, duello di forza vinto contro Wes Morgan, dribbling a rientrare su Wasilewski e sinistro che fulmina Schmeichel.